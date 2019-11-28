شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق سعد حربية رئيسا جديدا لخلية الأزمة فى محافظة ذى قار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قائد الجيش العراقى قرارا بتعيين الفريق سعد حربية رئيسا لخلية الأزمة فى ذى قار بدلا من الفريق جميل الشمرى، بحسب ما ذكرته العربية فى خبر عاجل.

وكان رئيس الوزراء العراقى، قرر سحب الفريق جميل الشمرى من القيادة العسكرية لمحافظة الناصرية، بعدما شهدت أحداثا دامية.

وقالت مصادر إعلامية، إن قرار سحب الفريق الشمري جاء بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الناصرية اليوم.و

Advertisements

ارتفعت أعدد القتلى في احتجاجات الناصرية بجنوب العراق إلى 22 قتيلا اليوم.

وشهدت العراق خلال الأيام الماضية تصاعد الاحتجاجات وقام المتظاهرين بقطع طرق رئيسية فى البصرة والناصرية، وقطعوا عدة جسور وطرق فى النجف وذى قار، وقامت شرطة ذى قار بسحب قوات الشغب وتكليف قوات النجدة والشرطة لمتابعة الأوضاع الميدانية.