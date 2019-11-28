شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مالك سلطان راشد آل مالك مديراً عاماً لسُلطة دبي للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مكتب دبي الإعلامي قرار سمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، يصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (43) لسنة 2019 بتعيين مالك سلطان راشد آل مالك، مديراً عاماً لسُلطة دبي للتطوير. يذكر سلطة دبي للتطوير هي كيان حكومي تابع لإمارة دبي، تم تأسيسها وتسميتها وفقاً للقانون رقم 15 لعام 2014 والقانون رقم 10 لعام 2018 حيث يعكس هذا التغيير الرؤية الجديدة للسلطة التي تشرف على إدارة تطوير الأعمال والاقتصاد وأعمال البلدية وكل ما يتعلق بالإقامة والهجرة عبر مجموعة من المناطق الحرة ومجمعات أخرى تم إنشاؤها من قبل مختلف المطورين الرئيسيين في أنحاء إمارة دبي..

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