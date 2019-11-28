شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: الولايات المتحدة تدعم عمليا ورسميا الاستيطان الاستعمارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضافت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الخميس - أن ما كشفته وسائل الإعلام العبرية من اتفاق تعاون علمي بين إسرائيل وأمريكا، يشمل المؤسسات العلمية والأكاديمية في المستوطنات، يعكس إصراراهما وبطريقة عنجهية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
واعتبرت أن ذلك استخفاف متعمدا بالشرعية الدولية وقراراتها، ويكشف زيف الادعاء الأمريكي بوجود جهود لتحقيق السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأدانت الوزارة القرارات والإجراءات الأمريكية الإسرائيلية الاستعمارية، معتبرة أنها تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين، وإمعانا في تدمير ثقافة السلام وما تبقى من آمال، للوصول إلى حل سياسي للصراع.
واعتبرت الوزارة قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية تسريع إقامة 11 ألف وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، محاولة لإطباق السيطرة على المدينة، وفصلها عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية.
وقالت الخارجية إن سلطات الاحتلال تسارع في التحضيرات لإقامة مستوطنة صناعية ضخمة في المنطقة الواقعة جنوب شرق طولكرم، التي وعد بها رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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