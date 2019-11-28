قدم: تونس الأول عربيًا في تصنيف "فيفا " الشهري

إبراهيم محمود/ الخليج 365

تصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، باحتلاله المركز الـ 27 عالميًا، كما قفزت الكويت 9 مراكز لتصل للمركز 147 في أفضل صعود للمنتخبات العربية.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربيًا والـ 35 عالميًا، بعدما قفز ثلاث مراكز في التصنيف الجديد، والمغربي الثالث عربيًا والـ 43 عالميًا، ومصر الرابع عربيًا والـ 51 عالميًا، وقطر الخامس عربيًا والـ 55 عالميًا.

وفي القارة السمراء، جاء المنتخب السنغالي في الصدارة الإفريقية والمركز العشرين عالميًا، وتونس الثاني، ونيجيريا الثالث والـ 31 عالميًا ثم الجزائر رابعا والمغرب خامسًا.

وفي القارة الآسيوية، تصدرت اليابان الترتيب على مستوى القارة في المركز الـ 28 عالميًا، وإيران الثانية والـ 33 عالميًا، وكوريا الجنوبية الثالث والـ 41 عالميًا، ثم أستراليا رابعًا في المركز الـ 42، وقطر خامسًا.

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وفي القارة الأوروبية، صعدت تركيا ثلاث مراكز لتصل للمركز الـ 29 عالميًا، وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى في القارة، بلجيكا في الصدارة (الأولى عالميًا)، ففرنسا (الثانية عالميًا)، ثم إنجلترا (الرابعة عالميًا)، وكرواتيا (السادسة عالميًا) ثم البرتغال خلفها بمركز واحد.

وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى قارة أمريكا الجنوبية، البرازيل ثم أوروغواي فالأرجنتين وبعدها كولومبيا، وأخيرًا تشيلي.

أما ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى قارة أمريكا الشمالية، فكان كالآتي: المكسيك ثم الولايات المتحدة الأمريكية، فكوستاريكا، وبعدها جامايكا، وأخيرًا هندوراس.

وجاء ترتيب المنتخبات العشرة الأولى على مستوى العالم، بلجيكا ففرنسا ثم البرازيل وبعدها إنجلترا فأوروغواي ثم كرواتيا وتليها البرتغال ثم إسبانيا فالأرجنتين، والعاشر كولومبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.