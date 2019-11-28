الجامعة العربية: نمد يد المساعدة للبنان في أزمته

قالت جامعة الدول العربية إنها تمد يد المساعدة إلى لبنان، وتقول له "أنت لا تقف وحدك".
جاء ذلك خلال لقاء نائب الأمين العام للجامعة حسام زكي، الخميس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في بيروت، وفق بيان وصل الخليج 365 نسخة منه.
وشدد على وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب لبنان في هذه الأزمة والرغبة في مساعدته.
وأوضح "نحن دورنا مساعد، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو خلاف هذا، ووجودنا هنا من أجل المساعدة".
وأضاف "الجميع يعلم أن حراك الشارع - وباعتراف كل السياسيين اللبنانيين والقيادات اللبنانية - هو محق في مطالبه، ولكن حراك الشارع يأتي أيضا بكلفة اقتصادية تزيد من خطورة الوضع، والأمر كله يحتاج إلى دعم اللبنانيين ولبنان".
ويخيم القلق على الأسواق المالية، نتيجة تحكم السوق السوداء بسعر صرف الليرة اللبنانية في ظل شُح في الدولار الأميركي.
ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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