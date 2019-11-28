مسؤول: "ي ب ك" الإرهابية حولت مدارس "تل أبيض" لمقار عسكرية

الرقة/ عمر كوباران/ الخليج 365

كشف وائل حمدو، رئيس المجلس المحلي لمدينة تل أبيض، شمالي سوريا، أن منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية حولت عدد من مدارس المدينة إلى مقار عسكرية، قبل تحريرها ضمن عملية "نبع السلام" الشهر الماضي.

وأوضح رئيس المجلس المؤسس حديثاً، لمراسل الخليج 365، أن المنظمة دمرت التعليم في المدينة لتجعل من الشباب وقوداً لحروبها، لافتاً إلى أن هدف المنظمة هو نشوء جيل جاهل وعاطل عن العمل.

وأضاف حمدو أن مدرسة عبيدة بن الجراح هي أحد الأمثلة على المدارس، التي حولتها "ي ب ك" إلى مقر عسكري لها، حيث حرم جراء ذلك 700 طالب كانوا يداومون في المدرسة من التعليم.

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ورصدت عدسة الخليج 365 الأنفاق في المدرسة المذكورة التي ترتبط بشبكة أنفاق تربط مقرات المنظمة ببعضها وتصل حتى الحدود السورية التركية.

وبقيت تل أبيض تحت احتلال المنظمة 4 سنوات ونصف السنة حتى تحريرها في 13 من الشهر الماضي ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي، وأسفرت عن تحرير مدينة رأس العين.

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