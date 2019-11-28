مدرب قطر: لا توجد أي مباراة سهلة في "خليجي 24"

إبراهيم محمود/ الخليج 365



قال الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، الخميس، إنه لا توجد أي مباراة سهلة في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، وكل المباريات صعبة وهو ما يعلمه جيدًا ولاعبيه.



وفي المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام اليمن في الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة المقرر لها الجمعة، قال "الفريقان لم يسجلا نتيجة جيدة في الجولة الأولى، لا يوجد أي مباراة سهلة في البطولة ونحن نعلم هذا الأمر جيدً".

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وأضاف سانشيز: "نتوقع مباراة تنافسية عالية،سندخلها من أجل الفوز واللاعبون لديهم كل الحماس والحافز".

وأردف، "بعد المباراة الأولى كانت هناك فترة قصيرة للتعافي، تحضرنا لمباراة اليمن وعلي أن أختار اللاعبين بشكل أفضل".



وأوضح: "لا أعتقد بأن أداءنا يتراجع، لعبنا مباريات صعبة في آسيا وكوبا وأمريكا وخطوة بخطوة سنكون في الطريق الصحيح لتقديم أفضل النتائج الممكنة، ولم اشتك من الأداء أمام العراق".

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