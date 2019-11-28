الصومال.. تخريج دفعة المشاة الثالثة من مركز التدريب التركي

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

تخرَّجت، الخميس، ثالث دفعة من قوات المشاة الصومالية من مركز التدريب العسكري التركي في العاصمة مقديشو.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن حفل التخريج شهد مشاركة، وزير الدفاع الصومالي حسن علي محمد، وقائد القوات المسلحة الجنرال يوسف ادوى راغي، ونائب السفير التركي لدى مقديشو أوزان بكين، إلى جانب مسؤولين محلين وأولياء أمور.

وفي كلمة بالحفل، قال وزير الدفاع حسن علي محمد إن الجيش الصومالي يستعيد هيكلته العسكرية يوما بعد الآخر بفضل المركز التركي الذي يُخرج دفعات مختلفة بشكل دوري.

وشكر الوزير الصومالي تركيا حكومة وشعبا، لإصرارها على الوقوف إلى جانب الصوماليين، ودعمهم في أهم المجالات بما فيها المؤسسة العسكرية، وتمكينها لحماية الشعب الصومالي والدفاع عن حدود الوطن.

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وتتكون هذه الدفعة من 363 جنديا تلقت تدريباتها الأولية في المركز، ثم أكملت تدريباتها في تركيا لتعود في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

من جهته، قال رئيس مركز التدريب العسكري الجنرال جفار جورين أنه منذ افتتاحه عام 2017 يحرص المركز على أداء واجباته لتأهيل الجيش الصومالي من خلال تدريب قواته في مجالات مختلفة.

وأضاف جورين أن المركز شهد منذ تأسيسه تخريج نحو 81 ضابطا و 118 ضباط صف و935 جنديا، انضموا إلى صفوف الجيش الصومالي لدفاع عن بلادهم.

وأشار إلى أن الدفعة الرابعة من قوات المشاة تتلقى آخر تدريباتها في تركيا وستعود إلى الصومال قريبا.

واردف جورين بالقول: واثقون بأن هذه الدفعة ستساهم بشكل كبير في الدفاع عن الصومال.

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