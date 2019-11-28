بارزاني: نعارض وجود "بي كا كا" في العراق

أنقرة/ الخليج 365 رئيس وزراء إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو:

- منطقة سنجار ليست تحت سيطرة الإقليم في الوقت الراهن، بل تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية.

- علاقات الإقليم مع تركيا تاريخية واستراتيجية.

- إقليم كردستان العراق سيكون بوابة لتطوير التجارة مع باقي أجزاء العراق.

قال رئيس وزراء إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، إنهم يعارضون تواجد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سنجار، وبقية مناطق العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة أنقرة.

وأشار بارزاني إلى أن منطقة سنجار ليست تحت سيطرة الإقليم في الوقت الراهن، بل تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية.

وأضاف: "كما قلنا في الماضي، نحن عمومًا نعارض وجود منظمة بي كا كا في سنجار ومناطق أخرى من العراق".

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وأكد بارزاني على أهمية علاقات الإقليم مع تركيا، واصفاً إياها بـ "التاريخية والاستراتيجية."



وأشار إلى أن زيارته الحالية إلى تركيا هي الأولى بشكل رسمي، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات بين أنقرة وأربيل.



وأوضح أنه بحث مع تشاووش أوغلو، المستجدات الإقليمية، وأنهما أجمعا على أن السلام والاستقرار هام جداً بالنسبة لسكان المنطقة.



وتابع: "أوضحت (لتشاووش أوغلو) أننا نواصل الحوار للتوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد، ومدى أهمية ذلك بالنسبة للمنطقة. إقليم كردستان العراق سيكون بوابة لتطوير التجارة مع باقي أجزاء العراق."



وأكد بارزاني على إدراكهم بأن الأمن مسألة هامة للجميع، مشدداً على مواصلة مكافحة جميع المجموعات الإرهابية، وأهمية القيام بذلك بشكل مشترك.



ولفت إلى أنه ناقش مع تشاووش أوغلو، الملف السوري أيضاً، خلال لقائهما، معرباً عن ترحيبهم بالتعاون الذي تبديه تركيا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتأمين عودة اللاجئين إلى ديارهم بشكل طوعي.

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