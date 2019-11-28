قدم: الإمارات والعراق قمة نارية في "خليجي 24"

إبراهيم محمود/ الخليج 365

يشهد ملعب "خليفة الدولي" بقطر، غدًا الجمعة، قمة نارية بين المنتخب الإماراتي ونظيره العراقي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24).

يسعى المنتخبان لاقتناص النقاط الثلاث من المباراة وضمان العبور إلى دور نصف النهائي للبطولة والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب.

يدخل المنتخب الإماراتي المباراة ويمتلك ثلاث نقاط من انتصاره في الجولة الأولى للمجموعة على اليمن بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى لتحقيق فوز هام يحسم تأهله للدور التالي عبر المنافس الأبرز في المجموعة.

ويمتلك المنتخب الإماراتي مجموعة من العناصر المميزة في صفوفه مثل، محمد حسن الشامسي وخليفة مبارك غانم ويوسف جابر وعبد الله رمضان وخلفان مبارك الرازي وعلي أحمد مبخوت وخليل الحمادي وغيرهم من اللاعبين المميزين.

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على الجانب الآخر، يريد المنتخب العراقي استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز في الجولة الأولى للمجموعة على المنتخب القطري منظم البطولة بهدفين لهدف.

ورغم الغيابات في تشكيلة المنتخب العراقي في البطولة، يمتلك أيضًا مجموعة مميزة مثل، جلال حسن حاجم وحسن حمود وأحمد إبراهيم وعلي عدنان كاظم ومحمد رضا ومهند علي كاظم وأمجد عطوان وسعد ناطق ناجي.

وتعد هذه هي المواجهة الحادية عشر بين المنتخبين في تاريخ البطولة، وحقق المنتخب الإماراتي الانتصار في ثلاث مباريات، فيما حقق المنتخب العراقي انتصارين، وانتهت خمس مواجهات بالتعادل.

وسجل المنتخب العراقي 13 هدفًا في شباك المنتخب الإماراتي، بينما سجل المنتخب الإماراتي 7 أهداف خلال المباريات العشر التي جمعتهما في البطولة.

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