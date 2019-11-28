جرح 7 مدنيين في أعمال إرهابية شمالي سوريا

حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365

جرح 5 مدنيين في انفجار سيارتين مفخختين في مدينتي عفرين والباب شمالي سوريا الواقعتين تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما جرح مدنيان جنوبي عفرين.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن 4 مدنيين أصيبوا في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب، فيما جرح شخص في انفجار مماثل في مدينة عفرين.

ووجهت مصادر أمنية في المدينتين أصابع الاتهام في الانفجارين المذكورين إلى منظمة "ي ب ك" الإرهابية.



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كما جرح شخصان في سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيو منظمة "ي ب ك - بي كا كا" على قرية إناب جنوب عفرين.وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت، خلال 150 ساعة.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في آذار/ مارس 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.

ويقوم عناصر التنظيم باستهداف متكرر لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري انطلاقا من تل رفعت.

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