الفايز: الأردن يحتضن لاجئين منذ حرب 1948

إسطنبول/ الخليج 365
قال فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، إن بلاده استقبل لاجئين فلسطينيين منذ الحرب العربية - الإسرائيلية في 1948، وأعقبه موجة أخرى في 1967، وموجه ثالثة في 1991.
جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال ندوة حول الهجرة القسرية في العالم، عقد على هامش قمة البسفور العاشرة التي انطلقت الخميس في إسطنبول.
وأضاف أنه لا أحد يعلم متى، وكيف سيعود هؤلاء المهجرين إلى ديارهم وبلادهم.
.ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بخصوص اللاجئين.
وأكد ضرورة أن تبذل الأمم المتحدة مزيداً من الجهود لإيجاد حل للأزمات والصراعات التي تؤدي إلى هجرة المدنيين.
وأردف "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للوفاء بأحد أهم أولويات مشكلة اللاجئين في جميع أنحاء العالم".
وتابع "أدى الفشل في إنهاء الأزمات في سوريا والعراق وليبيا واليمن إلى استمرارية الحروب وفقدان الممتلكات والأرواح والدمار والهجرة وعدم الاستقرار السياسي".
وبيّن أنه يجب على الأمم المتحدة إيلاء المزيد من الاهتمام لمهمة حل النزاعات التي تجبر الناس على الهجرة بحثا عن الأمن.
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