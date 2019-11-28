حاكم دبي يستقبل ولي العهد ويبحثان تطوير العلاقات

صحيفة الخليج الالكترونية

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصره في زعبيل ظهر اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية تجاذب سمواهما خلال اللقاء أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين في شتى المجالات وسبل تطويرها، بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموماً.

وقد رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم عراها.

وأقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء؛ تكريماً لضيف الإمارات والوفد المرافق حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.