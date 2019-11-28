رسمياً.. العراق يستضيف “خليجي 25” في عام 2021

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسمياً اليوم الخميس، إقامة النسخة المقبلة من كأس الخليج “خليجي 25” في العراق، والتي ستقام عام 2021.

وقال الاتحاد الخليجي إنه قرر بإجماع أعضائه إقامة النسخة رقم 25 من كأس الخليج في مدينة البصرة العراقية.

وكان رئيس اتحاد كرة القدم العراقي عبدالخالق مسعود أكد تقدمهم بملف استضافة النسخة المقبلة في العراق، مبيناً أن طلبهم يحظى بموافقة رؤساء الاتحادات الخليجية، حيث لا يتوقعون أي منافسة من البلدان الشقيقة، خاصة وأنه تعذر على العراق احتضان البطولة طيلة العقود الماضية، إذ إن آخر تنظيم للكأس بالعراق كان في النسخة الخامسة عام 1979.

وقال إن البصرة والمدن الأخرى جاهزة لاستقبال الأشقاء، حيث تتوفر بها البنى التحتية وكل المتطلبات اللازمة لإنجاح البطولة.