إصدار تأشيرات سياحية مشتركة للمقيمين في السعودية والإمارات

صحيفة الخليج الالكترونية

استعرض ولي العهد سمو الأمير “محمد بن سلمان” وولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” 7 مبادرات استراتيجية مشتركة ، من بينها إصدار تأشيرة سياحية مشتركة للمقيمين في البلدين عند الوصول ، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية بينهما وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين.

وتم مناقشة هذه المبادرات خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي انعقد مساء أمس الأربعاء في أبوظبي ، كنتاج لعمل امتد لأشهر بين اللجان التكاملية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمجلس ، بهدف تحقيق الاستغلال الكامل لطاقات وموارد البلدين بما يعزز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين ، كما تضمنت المبادرات بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة 1.2 مليون برميل في اليوم ، مع مجمع حديث للبتروكيماويات بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند ، لتعمل على تأمين توريد ما لايقل عن 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي والإماراتي للسوق الهندية.

وشملت المبادرات الأخرى : تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية في البلدين ، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة ، ومجلس الشباب السعودي الإماراتي ، والأمن السيبراني ، والعملة الرقمية المشتركة.