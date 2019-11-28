“الهلال” يسيطر على التشكيلة المثالية لنهائي أبطال آسيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
سيطر لاعبو فريق الهلال على كل مقاعد التشكيلة المثالية لنهائي دوري أبطال آسيا، الذي اختتم الأحد الماضي، بتتويج الفريق بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى بنظامها الجديد.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تشكيلة فريق الهلال بالكامل، التي خاض بها مباراة الإياب، أمام “أوراوا ريدز” الياباني، في سايتاما، والتي حسمها الهلاليون بنتيجة 2/ 0.
ونشر الاتحاد الآسيوي على حسابه الرسمي في “تويتر” صورة للتشكيلة المثالية أرفقها بعبارة: “الهلال يهمين على فريقنا لنهائي دوري أبطال أسيا”.
وتتكون التشكيلة من: عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، يانج سو هون، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، كاريلو، جيوفينكو، جوميز.
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