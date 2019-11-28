هذا الموضوع إعلان تشويقي من Oppo يكشف عن الملامح الأولى لهاتف Reno3 Pro 5G ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت شركة Oppo على خططها للإعلان عن هاتف Reno3 في ديسمبر المقبل، واليوم تقدم الشركة أول اللمحات حول تصميم هاتف Reno3 Pro 5G.
أطلقت شركة Oppo تحديث واجهة ColorOS 7 مؤخراً في السوق الصيني، كما أكدت خلال الحدث على حدث أخر يعقد في شهر ديسمبر لإطلاق هاتف Reno3 الذي يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس.
ولقد نشر Brian Shen تغريدة على تويتر مع إعلان تشويقي يقدم فيها اللمحات الأولى لتصميم هاتف Reno3 Pro 5G، حيث يظهر الهاتف في الإعلان التشويقي بشاشة منحنية في الحافة، مع إطارات نحيفة جداً في الجزء العلوي من الشاشة.
من جانب أخر لا يؤكد الإعلان التشويقي على تصميم كاميرة السيلفي، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بتصميم ثقب الشاشة لكاميرة السيلفي في الزواية اليسرى من الشاشة، بينما تتجه بعض التوقعات إلى تصميم الشاشة الكاملة.
كما تكشف صورة الهاتف عن زر التشغيل الذي يأتي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، والذي يتميز باللون الأزرق، كما أشار Brian Shen إلى أن هاتف Reno3 Pro 5G سيأتي بتصميم زجاجي، كما تصل سماكة الهاتف إلى 7مم فقط، وهو حجم نحيف جداً في تصميم الهاتف، لكن لا يمكن التأكيد على مدى تأثير هذا التصميم النحيف على عمر البطارية.
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هذا الموضوع إعلان تشويقي من Oppo يكشف عن الملامح الأولى لهاتف Reno3 Pro 5G ظهر على التقنية بلا حدود.
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