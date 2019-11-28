شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: إتلاف كمية جديدة من الألغام والقذائف بالجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الخميس، عملية إتلاف وتفجير لمئات الألغام والقذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، أن عملية التفجير والإتلاف، التي نفذها الفريقان الـ3 والـ15 مسام، هي العملية السادسة على مستوى مديرية الحزم والـ18 على مستوى المحافظة.

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وأوضح قائد الفريق الثالث العقيد توفيق البعداني أن الفريق تمكن منذ أن بدأ العمل في المشروع من نزع وإتلاف 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من 12 حقلا ومنطقة ملغومة في مديريتي الغيل والحزم.

وأكد قائد الفريق الـ15 مسام المهندس سالم العقيلي، أن فريقه تمكن منذ بدء عمله في المشروع من تطهير وتأمين 14 حقلًا ومنطقة ملغومة من عدة مناطق وتجمعات سكنية أهمها مفرق سد مأرب، ومفرق الجوف، ومديرية مجزر ومنطقة آل حميضة ومدينة براقش الأثرية.

وقال العقيلي إن حصيلة ماتم نزعه وإتلافه من قبل فريقه يزيد عن ألفي لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة كانت مزروعة في مناطق سكنية وطرقات عامة ومناطق زراعية.