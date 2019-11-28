مجلس النواب الليبى يدين اتفاق السراج مع تركيا ويؤكد: انتهاكا صارخا للبلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس النواب الليبى الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا حيث وصفها بتهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية والسلم في البحر المتوسط ، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية. وأكد مجلس النواب الليبي أن الجيش الوطني الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام "تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية". فى الوقت الذى تحاول فيه تركيا أن تقنن اختراقاتها غير القانونية والتأمر ضد الشعب الليبي وما يتم من تمرير سلاح ودعم المليشيات باتفاق أمنى مع حكومة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والمليشيات التابعه له بحجة أن هذا يدعم روابط الجيشين ويمهد لتدرب وتعليم الليبين وفقا لما اعترف به فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية على موقع تويتر.

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