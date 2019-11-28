شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المال اللبنانى: الإيرادات شبه معدومة خلال 45 يوما من الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح نائب بالبرلمان اللبنانى نقلا عن وزير المال اللبنانى، إن الإيرادات شبه معدومة خلال 45 يوما من الاحتجاجات. وقال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبنانى، إن رواتب القطاع العام ستدفع، مضيفا أنه يجب أن نُقر ميزانية 2020

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