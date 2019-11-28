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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة ساتيشي تطلق لوحة مفاتيح لاسلكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة ساتيشي لوحة المفاتيح Compact Backlit Bluetooth اللاسلكية المخصصة لحواسيب أبل ماك بحوالي 80 دولاراً أمريكياً.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن اللوحة تعتمد على تقنية البلوتوث 5.0، مع بطارية تصل مدة تشغيلها إلى 600 ساعة، إضافة إلى إمكانية توصيلها بثلاثة أجهزة في آن واحد.
كما زودت لوحة المفاتيح بإضاءة تتناسب مع درجة الإضاءة المحيطة بعشرة مستويات مختلفة.
وتأتي اللوحة أيضاً بنظام QWERTY وتتوافق مع معيار حواسيب ماك، وتشحن عبر منفذ USB-C.
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