علماء يحذرون من كارثة مناخية تهدد كوكب الأرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر علماء من أن كوكب الأرض يتجه نحو كارثة مناخية.

وأضاف العلماء في مقال نشرته مجلة «نيتشر» أن أكثر من نصف نقاط التحول التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات لا رجعة فيها على الأرض وتهدد الحضارة، أصبحت نشطة.

وأوضحوا أن تسع نقاط تحول يمكن أن يكون لها تأثير تتابعي مثل الدومينو، وجاء في المقال: «نخشى أن يصبح من المستحيل وقف هذا التتابع، مما يشكل سلسلة من شأنها أن تهدد وجود الحضارات الإنسانية».

وتشمل نقاط التحول النشطة فقدان الجليد البحري في القطب الشمالي والصفائح الجليدية في جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، وذوبان الجليد الدائم وتدمير الغابات الشمالية وغابات الأمازون المطيرة.

ودعا العلماء إلى تحرك عاجل من أجل اتخاذ إجراء قوي للحد من الانبعاثات التي تتجاوز اتفاق باريس لعام 2015.