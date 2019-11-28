شهيد فلسطيني بالخليل وهدم منازل واعتقالات بالضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد مواطن فلسطيني وأصيب نجله بجراح إثر صدمهما بجرافة تابعة لجيش الاحتلال «الإسرائيلي» في منطقة فرش الهوا بالخليل فجر الخميس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إنه تم نقل جثمان الشهيد /56/ عاما وابنه المصاب /29/ للمستشفى.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بيت كاحل بالخليل فجر الخميس بمرافقة الجرافات الثقيلة وهدمت 4 منازل للمواطنين في البلدة، كما اعتقلت فجر الخميس 5 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بعد عمليات دهم وتفتيش تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز عقب اقتحامها منزل عائلة فلسطينية في المخيم وتحطيم محتوياته.

كما شرعت الحكومة «الإسرائيلية» خلال الأسابيع الماضية ببناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة «نوف تسيون» المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة والتي كانت قد صادقت عليها في أكتوبر عام 2017.

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» إلى أنه مع اكتمال البناء في المستوطنة التي تضم حالياً 96 وحدة ستتحول «نوف تسيون» إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت منظمات غير حكومية «إسرائيلية» بأنه مع إتمام مراحل البناء المخططة في «نوف تسيون» فستتم توسعتها حتى تصل إلى 550 وحدة استيطانية وسيكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل ما تبقى من أراضي المقدسيين.