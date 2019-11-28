العراق: قتلى في الناصرية و«خلايا أزمة» لوقف الاحتجاجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استيقظت مدن العراق الجنوبية، صباح الخميس، على موجة جديدة من العنف الأمني استخدمت خلاله القوات النظامية الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أسقط قتلى وجرحى، وشكل الجيش العراقي ما أسماه «خلايا أزمة» يشارك في قيادتها محافظون وقادة عسكريون لوقف الاضطرابات الشعبية المتصاعدة.

في الناصرية جنوبي العراق، قُتل 13 متظاهراً الخميس، وفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية، بعد ساعات على إحراق قنصلية إيران في مدينة النجف، في حين ارتفع عدد ضحايا المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في محافظة في ذي قار إلى 7 قتلى و45 جريحاً.

وطالبت طهران سلطات بغداد بتحرّك حاسم ضد «المعتدين» الذين أحرقوا قنصليتها في النجف.

وذكرت مصادر أمنية وطبية أن 13 متظاهراً قتلوا بالرصاص في وقت مبكر الخميس، عندما تقدمت قوات الأمن لاستعادة جسرين في مدينة الناصرية التي تشهد احتجاجات ضد السلطات، وأوضحت المصادر نفسها أن نحو خمسين متظاهراً كانوا يغلقون الجسرين في إطار حملة عصيان مدني واسعة جرحوا، وأن عدداً منهم في حالة حرجة.

وبدأت عملية قوات الأمن غداة تعيين قيادة عسكرية جديدة للمحافظة، بينما أسفرت التظاهرات وأعمال العنف عن سقوط أكثر من 360 قتيلاً و15 ألف جريح خلال شهرين، بحسب حصيلة لمصادر طبية وأمنية.

في الوقت الذي أعلن بيان للجيش العراقي الخميس عن تشكيل «خلايا أزمة» يشارك في قيادتها محافظون وقادة عسكريون لوقف الاضطرابات الشعبية المتصاعدة.

وجاء في البيان: «تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين وتكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلايا الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم».

من جهة أخرى، بدت شوارع النجف مقفرة نسبياً بعدما فرضت السلطات منع التجول فيها وأعلنت الخميس عطلة لكل الموظفين.

وقتل متظاهران بالرصاص الحي الأربعاء في بغداد، ودارت المواجهات عند جسر الأحرار؛ حيث أطلقت القوات الأمنية التي تقف خلف حواجز أسمنية، الرصاص وقنابل الغاز ضد المتظاهرين، كما تصاعدت، الأربعاء، سحب الدخان الأسود من مدينة كربلاء، كما عاش عدد كبير من مدن الجنوب شللاً لقيام متظاهرين بقطع الطرق وإغلاق الدوائر الحكومية والمدارس.