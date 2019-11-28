الصين تكافح الطاعون بـ «السم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رشت الصين حوالى 200 فدان من الأرض بالسم كجزء من حملة للقضاء على الفئران والبراغيث بعد الإبلاغ عن حالة من الطاعون الدبلي في منطقة شمالية.

وقالت حكومة أولانكاب في وسط منغوليا الداخلية إنها بدأت الرش الأسبوع الماضي، وقالت سلطة محلية أخرى إنها أرسلت طائرات لرش السم كجزء من «الجهود المبذولة للقضاء على الفئران والبراغيث»، ويمكن أن تنتقل جرثومة الطاعون «ييرسينا بيستيس» إلى البشر من الفئران المصابة عن طريق البراغيث.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شخصت إصابة اثنين من المرضى، يسكنان في المنطقة نفسها بالشكل الرئوي المعدي جداً من مرض الطاعون وانتقلا إلى بكين لتلقي العلاج.

ويمكن للشكل الرئوي من الطاعون أن يودي بحياة المريض خلال 24 إلى 72 ساعة وتصنفه منظمة الصحة العالمية «كالشكل الأكثر عدوى من المرض» في حين أن الطاعون الدبلي أقل خطورة.

ووفقاً للجنة الصحة الوطنية الصينية، توفي خمسة أشخاص بسبب الطاعون بين عامين 2014 وسبتمبر/أيلول من هذا العام.

وفي منغوليا المجاورة، توفي زوجان بسبب الطاعون الدبلي في مايو/أيار بعد أن تناولا لحم غرير وهو نوع من القوارض الناقلة أيضاً لجراثيم الطاعون.