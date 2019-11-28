دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Motorola One Hyper ينطلق رسمياً في 3 من ديسمبر بكاميرة منبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد موتورولا مؤتمرها القادم في 3 من ديسمبر في البرازيل للإعلان الرسمي عن هاتف Motorola One Hyper، الذي ينطلق بتصميم الكاميرة المنبثقة.

نشرت موتورولا إعلان تشويقي جديد حددت فيه يوم 3 من ديسمبر لكشف النقاب عن هاتفها الجديد، حيث ظهر الإعلان التشويقي مع صورة لهاتف بكاميرة سيلفي منبثقة، ولقد كشف بالفعل خلال الشهر الماضي عن المواصفات الرئيسية لهاتف One Hyper.

ومن المقرر أن تأتي كاميرة السيلفي المنبثقة في هاتف Motorola One Hyper بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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أيضاً يأتي هاتف Motorola One Hyper في فئة الهواتف المتوسطة مع شاشة IPS LCD بحجم 6.39 إنش، بدقة 1080 بيكسل، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام،وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Motorola One Hyper ينطلق رسمياً في 3 من ديسمبر بكاميرة منبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.