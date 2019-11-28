الارشيف / اخبار الخليج

الجامعة العربية مستعدة للتدخل فى حل الأزمة اللبنانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية مستعدة للتدخل فى حل الأزمة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الرئيس اللبناني ميشال عون استعداد جامعة الدول للتدخل في حل الأزمة اللبنانية ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء.

 

Advertisements

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد استقبل الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، ونقل إليه رسالة دعم من الجامعة العربية واستعدادها للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.

 

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية في لبنان عبر التويتر تغريدة أكدت فيها أن زكي نقل للرئيس عون رسالة دعم من الجامعة العربية واستعداد للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية مستعدة للتدخل فى حل الأزمة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا