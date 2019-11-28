شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية مستعدة للتدخل فى حل الأزمة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد استقبل الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، ونقل إليه رسالة دعم من الجامعة العربية واستعدادها للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.
ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية في لبنان عبر التويتر تغريدة أكدت فيها أن زكي نقل للرئيس عون رسالة دعم من الجامعة العربية واستعداد للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.
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