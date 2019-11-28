شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وباكستان تبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت المملكة العربية السعودية وباكستان اليوم الخميس العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

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