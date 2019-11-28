شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وباكستان تبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية وباكستان تبحثان العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.