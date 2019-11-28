شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: 11 مفخخة تضرب الرقة والحسكة خلال أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، أن الحدود السورية التركية بريفى الرقة والحسكة شهدت انفجار 11 مفخخة خلال الفترة من أواخر أكتوبر، وحتى أمس الأول وجاءت التفجيرات فى مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وقرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالى، وبلدة تل حلف بريف رأس العين (سري كانييه) الغربى شمال الحسكة.

كما رصد “المرصد السورى” أن 8 من تلك التفجيرات كانت عبر سيارات مفخخة و3 عبر دراجات نارية مفخخة، ما تسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة فى صفوف المدنيين والعسكريين من الفصائل الموالية لأنقرة، حيث وثق المرصد السوري استشهاد ومقتل 50 شخصا على الأقل هم 20 مدنيا بينهم 5 أطفال، و30 مقاتلا من فصائل تركيا، كما أصيب ما لا يقل عن 128 شخصا من مدنيين وعسكريين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة والبعض الآخر أصيبوا بإعاقات دائمة.

ولفت التقرير إلى أنه منذ بداية سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدن وبلدات وقرى شمال شرق سوريا ضمن ماسمي بعملية "نبع السلام"، حتى انتشرت الفوضى وساد الانفلات الأمنى تلك المناطق فى ظل انشغال الفصائل بسرقة ونهب منازل ومحال المدنيين والصوامع والمعامل والأراضى.