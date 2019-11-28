الجيش الوطنى الليبى يشن ضربات جوية قرب حقول نفط فى الجنوب الغربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إنها شنت ضربات جوية بالقرب من حقول نفطية في جنوب غرب البلاد في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس، بعد أن تسببت اشتباكات في المنطقة في إغلاق واحد من حقلين رئيسيين لفترة وجيزة.

وقال الجيش الوطنى يوم الأربعاء، إنه طرد فصائل منافسة من حقل الفيل الذى ينتج 70 ألف برميل يوميا بعد شن غارات جوية الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج. وقال مهندسون بحقل الفيل اليوم الخميس إن الإنتاج استؤنف تدريجيا. وقال مسؤول عسكري في الجيش الوطني الليبي إن طائرات هليكوبتر من طراز إم آي-35 استهدفت اليوم قوات تشادية معارضة كانت تتأهب لمهاجمة حقل الشرارة النفطى أكبر الحقول فى ليبيا.

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