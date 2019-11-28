شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ربع مليون شخص تضرروا جراء الأمطار الغزيرة فى جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح البيان -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن ما يعادل منسوب سنتين من مياه الأمطار هطلت في يوم واحد على البلاد، لافتة إلى أن عدد المتضررين قد يتزايد بالنظر إلى توقعات هطول الأمطار حتى نهاية الشهر الجاري.
يشار إلى أن جيبوتي من أكثر الدول غير الجزرية الهشة أمام التغير المناخي وارتفاع منسوب مياه البحر.
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