مخطط إسرائيلي لبناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

تعكف الحكومة الإسرائيلية على وضع خطة لبناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة على انقاض مطار القدس الدولي "قلنديا"، شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" ، الخميس، إن وزارة الإسكان الإسرائيلية تعكف على إحياء مخطط قديم لتوسيع مستوطنة "عطاروت" على حساب أراضي مطار القدس الدولي.

ويقع مطار القدس الدولي على أراضي بلدة قلنديا في شمالي مدينة القدس، وهو المطار الأقدم في فلسطين حيث تمت إقامته في العام 1920 خلال فترة الانتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونما.

وحتى الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 تم استخدام المطارللأغراض السياحية والتجارية من والى القدس.

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وبعيد الاحتلال حولت إسرائيل اسمه الى "مطار عطروت" واستخدمته في بعض الرحلات المحلية قبل إغلاقه نهائيا مع إندلاع الانتفاضة عام 2000 حيث حولته الى قاعدة للجيش الإسرائيلي.

ولفتت "إسرائيل اليوم" الى أنه "تم تجديد تخطيط المشروع ، الذي تم تجميده مرارًا وتكرارًا بسبب الضغوط السياسية ، مباشرة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ، والآن ، يتم اعداد خطط البناء ، والتي من المحتمل تقديمها إلى لجنة التخطيط والبناء في المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضافت "تحظى الخطة بدعم واسع من كل من رئيس بلدية القدس موشيه ليون ووزير شؤون القدس زئيف إيلكين".

وكانت إسرائيل صعدت من خطواتها الاستيطانية في مدينة القدس منذ قرار الرئيس الأمريكي نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيلي.

وفي الثامن عشر من الشهر الجاري قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر المستوطنات غير قانونية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.