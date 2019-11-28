تركيا: 593 نازحا سوريا يعودون إلى منازلهم بـ"تل أبيض"

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، عودة 593 مواطنا سوريا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في منطقة "تل أبيض"، بعدما اضطروا النزوح منها هربًا من ممارسات تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الخميس، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقالت الوزارة إن "عودة أشقائنا السوريين متواصلة إلى منازلهم في منطقة عملية نبع السلام".
وأضافت: "593 من أشقائنا السوريين الذي كانوا نزحوا إلى جرابلس في منطقة عملية درع الفرات هربًا من ضغوط تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الإرهابي، عادوا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في تل أبيض".
ونشرت الوزارة صورًا تظهر عودة المواطنين السوريين إلى منازلهم في المنطقة التي تم تحريرها في إطار "نبع السلام".
وفي يونيو/ حزيران 2014، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي "تل أبيض" ذات الغالبية العربية، وبعد عام سيطر تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" عليها بدعم من القوات الأمريكية.
وقام "بي كا كا/ي ب ك" بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
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