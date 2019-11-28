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صحيفة الخليج الالكترونية
شددت الجمارك السعودية على الراغبين في التسوق من المتاجر الإلكترونية في يوم تخفيضات الجمعة (الجمعة البيضاء)، بالحرص على الحصول على نسخة من البيان الجمركي عبر شركة الشحن، حتى يتأكد المتسوق من تفاصيل جميع مدفوعاته المالية.
وأوضحت الجمارك أن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنة التي تتجاوز قيمتها ألف ريال (شاملة رسوم الشحن) بحسب نوع الشحنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك : الرسوم تفرض على المشتريات فوق الـ1000 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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