الجمارك : الرسوم تفرض على المشتريات فوق الـ1000 ريال

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت الجمارك السعودية على الراغبين في التسوق من المتاجر الإلكترونية في يوم تخفيضات الجمعة (الجمعة البيضاء)، بالحرص على الحصول على نسخة من البيان الجمركي عبر شركة الشحن، حتى يتأكد المتسوق من تفاصيل جميع مدفوعاته المالية.

وأوضحت الجمارك أن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنة التي تتجاوز قيمتها ألف ريال (شاملة رسوم الشحن) بحسب نوع الشحنة.