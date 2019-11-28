«حساب المواطن» يوضح موقف الحاصلين على دخل التأهيل الشامل من الدعم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن أن الحاصلين على دعم التأهيل الشامل يحق لهم الحصول على دعم حساب المواطن .

كما أكد أنه لا يلزم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل وأنه لا يحتسب من ضمن مصار الدخل .

جاء ذلك في رد سريع على مواطن يحصل على دخل التأهيل الشامل ، اليوم الخميس .

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يعتمد على توفر شروط الأهلية والإستحقاق مع بيان دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم لبيان قيمة الدعم المستحق ، وفي حال عدم قبول التسجيل لإفتقاد أحد الشروط يمكن الإعتراض وصرف الدعم بأثر رجعي حال قبول الإعتراض .