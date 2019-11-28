- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أكد برنامج حساب المواطن أن الحاصلين على دعم التأهيل الشامل يحق لهم الحصول على دعم حساب المواطن .
كما أكد أنه لا يلزم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل وأنه لا يحتسب من ضمن مصار الدخل .
جاء ذلك في رد سريع على مواطن يحصل على دخل التأهيل الشامل ، اليوم الخميس .
الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يعتمد على توفر شروط الأهلية والإستحقاق مع بيان دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم لبيان قيمة الدعم المستحق ، وفي حال عدم قبول التسجيل لإفتقاد أحد الشروط يمكن الإعتراض وصرف الدعم بأثر رجعي حال قبول الإعتراض .
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يوضح موقف الحاصلين على دخل التأهيل الشامل من الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.