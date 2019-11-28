مواطن يطعن آخر خلال مشاجرة بينهم في الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

وقعت مشاجرة بين شخصين في أحد الأحياء بالسواد في الباحة، مما أدت إلى تلقى أحدهما 5 طعنات بأنحاء متفرقة في جسمه، لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج في العناية المركزة، بسبب خلاف بينهما تطور إلى اشتباك بين الطرفين.

وتفصيلا، ضبطت الجهات الأمنية الجاني وتوقيفه، حيث باشرت الجهات الأمنية التحقيق معه، تمهيداً لاستكمال أوراق القضية لإحالتها إلى النيابة العامة بالباحة.