- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
وقعت مشاجرة بين شخصين في أحد الأحياء بالسواد في الباحة، مما أدت إلى تلقى أحدهما 5 طعنات بأنحاء متفرقة في جسمه، لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج في العناية المركزة، بسبب خلاف بينهما تطور إلى اشتباك بين الطرفين.
وتفصيلا، ضبطت الجهات الأمنية الجاني وتوقيفه، حيث باشرت الجهات الأمنية التحقيق معه، تمهيداً لاستكمال أوراق القضية لإحالتها إلى النيابة العامة بالباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يطعن آخر خلال مشاجرة بينهم في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.