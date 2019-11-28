نفط خام برنت يتراجع

صحيفة الخليج الالكترونية تراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت صباح اليوم بمقدار 0.30 دولار أو نسبة 0.47% إلى 63.76 دولاراً أمريكياً. وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بمقدار 0.37 دولار أو بنسبة 0.64% إلى 57.74 دولاراً أمريكياً.

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