فرض حظر تجوّل في الناصرية بجنوب العراق بعد مقتل 13 متظاهراً

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن مسؤولون في الناصرية فرض حظر تجوّل في المدينة الواقعة بجنوب العراق الخميس بعد مقتل 13 شخصًا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.

وأعقب القرار خطوة مشابهة في مدينة النجف المقدّسة لدى الشيعة حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل.

وفي هذه الأثناء، أرسل الجيش العراقي قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب للمساعدة على "ضبط الأمن" بينما طالبت إيران العراق باتخاذ "اجراءات حازمة ومؤثرة" ضد "العناصر المعتدية" على قنصليتها في النجف.