شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: حركية المفاصل تتراجع مع التقدم في العمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت جرّاحة العظام الألمانية كارولين فيركمايستر إن حركية المفاصل تتراجع مع التقدم في العمر، بدءاً من منتصف الأربعينات تقريباً.

Advertisements ولمواجهة تراجع حركية المفاصل والحيلولة دون تآكلها تنصح فيركمايستر بدمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، وذلك كصعود الدرج بدلا من استخدام المصعد والذهاب إلى العمل بواسطة الدراجة الهوائية بدلا من السيارة. ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضات المناسبة للمفاصل مثل السباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية والمشي باستخدام العصي.

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