«تويتر» تبدأ حذف الحسابات غير النشطة بعد أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت «تويتر» المستخدمين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول لمدة ستة أشهر على الأقل من إمكانية إغلاق حساباتهم قريباً، وأرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى مالكي الحسابات غير النشطة مع تحذير يقول: «يجب عليك تسجيل الدخول بحلول 11 ديسمبر، وإلا سيتم تسجيل اسم المستخدم الخاص به لشخص آخر».

وأثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً بين ملايين المغردين، ما دفع الشركة إلى إصدار بيان رسمي عبر حسابها على «تويتر» الخميس، أكدت فيه أن هذه الخطوة تخص المستخدمين في الاتحاد الأوروبي، كخطوة أولى، وكجزء من سياستها الهادفة إلى تنظيف الحسابات غير النشطة، لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية يمكن للناس الوثوق بها عبر المنصة.

وقال البيان: «ستحدث عملية إزالة الحسابات على مدار أشهر عدة، وليس في يوم واحد».

ولا تؤثر هذه الخطوة على الأشخاص الذين تخلوا عن حسابتهم على «تويتر» فقط، بل سيكون لها تأثير كبير على الحسابات التي توفي أصحابها، لكن من غير المعروف بعد ما إذا كانت الشركة تخطط لإيقاف هذه الحسابات غير النشطة وإزالتها كجزء من هذه العملية.

وقال البيان الصادر: «ليست لدينا حالياً وسيلة لإحياء ذكرى حساب «تويتر» لشخص ما بمجرد وفاته، لكن الفريق يفكر في طرق للقيام بذلك».

وأشار البيان إلى أنه لا ينبغي على هذه الحسابات غير النشطة أن تغرد فعلياً بأي شيء، وكل ما عليهم هو تسجيل الدخول واتباع تعليمات «تويتر» فقط من أجل الحفاظ على الحساب.