دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

يأتي موقع “جولة” ليضع المهتمين في عالم الاستثمار الجريء والشركات والمشاريع الناشئة على بداية الطريق لفهم هذا المجال تمهيدًا للدخول فيه ولأول مرة باللغة العربية، حيث يوفر العشرات من الخدمات المساعدة، المقالات التوضيحية، والمواضيع الإخبارية التي تساهم في توضيح الفكرة العامة فضلًا عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمجال.

ويهدف الموقع لرفع مستوى وعي المتعاملين في مجال الاستثمار الجريء من خلال تقديم محتوى جاد وهادف يستفيد منه المستثمر والريادي وكل من له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا النوع من الاستثمارات.

تأسس موقع جولة على يد سعود الهواوي، مؤسس موقع عالم التقنية المصدر الأول للمحتوى التقني في الوطن العربي والذي يعمل أيضًا في برنامج InspireU من شركة STC لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وكذلك أحمد الفوزان الذي يمتلك خبرة واسعة في مجال الاستثمار الجريء وما يتعلق به.

يوفر جولة قسمًا للأخبار والمقالات المتعلقة بالاستثمار في المشاريع والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، بجانب مواد تعليمية تجمع أهم المصطلحات في مجال الاستثمار الجريء وتشرح أهم مصطلحات Term Sheet. وكذلك قسم خاص لأهم الفعاليات المتعلقة بالمجال حول العالم.

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كما يتيح للمستخدمين أدوات مهمة تساعدهم على تقييم شركاتهم؛ حيث يتيح حاسبة Cape Table، تمهيدًا للجولات الاستثمارية، وأداة تتيح تقييم الشركة الناشئة بطريقة المستثمر الجريء (VC Method) لمساعدة صاحبها على فهم طبيعة المستثمرين.

وبجانب ذلك، يوفر “جولة” قائمة بجهات الاستثمار الرئيسية في المنطقة العربية من خلال عرض تفاصيل عن أهم صناديق الاستثمار الجريء في المنطقة، وكذلك أهم المستثمرين الأفراد. كما يتيح للمستثمرين الأفراد الأخرين طلب الانضمام إلى القائمة المتواجدة على الموقع.

يقدم الموقع أيضًا ميزة مهمة لرواد الأعمال تتمحور حول تقديم المساعدة والاستشارة في مراجعة العرض الاستثماري (Pitch Deck) قبل ارساله للمستثمرين لضمان خروجه بأفضل شكل ودون الحاجة لدفع تكاليف باهظة لذلك، حيث أن الميزة تتوفر مجانًا.

التدوينة “جولة” مدخلك إلى عالم الاستثمار الجريء والشركات الناشئة ظهرت أولاً على عالم التقنية.