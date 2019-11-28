شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطنى الـ48.. الإمارات تطلق غدا "طائرة التسامح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم رحلة تاريخية بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطنى الـ48، حيث جهزت إحدى الطائرات من طراز إيرباص A380 العملاقة بملصق "عام التسامح"، وأصبحت الطائرة جاهزة للإقلاع فى رحلة لمرة واحدة غداً الجمعة، والتى ستضم أشخاصاً من أكثر من 200 جنسية وثقافة مختلف التى تشكل نسيج مجتمع الإمارات.

ووفقا لصحيفة الباين الإماراتية يرسم ملصق "عام التسامح" صورة بانورامية لسلسلة بشرية من خلفيات وثقافات متنوعة يرفعون أيديهم المتشابكة تضامناً، ويحتفلون برسالة الإمارات لتعدد الثقافات. ويزين الملصق الملون جانبى الهيكل الخارجى للطائرة.

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وعقب هذه المهمة سوف تخدم هذه الطائرة، خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مختلف محطات شبكة A380، التى تضم أكثر من 50 وجهة، لنشر رسائل التسامح والاحترام المتبادل أينما حلت.

وسوف يتمكن سكّان دولة الإمارات من رصد الطائرة، حيث ستحلّق على ارتفاعات منخفضة، قبالة ساحل أم القيوين في الساعة 1145 صباحاً، ورأس الخيمة 1155 صباحاً، والفجيرة 12:05 ظهراً.

وتحتفل الإمارات بيومها الوطنى الـ48 الذى يصادف الثانى من ديسمبر من كل عام، والذى يمثل المحطة التاريخية الأهم فى مسيرة الدولة، والتجربة الاتحادية الأرقى والأنجح إقليمياً وعربياً.