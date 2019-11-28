شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسان: إنتاج حقل الفيل النفطى الليبى يعود تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهندسان بحقل الفيل النفطى الليبى، إن إنتاج الحقل البالغة طاقته 70 ألف برميل يعود تدريجيا اليوم الخميس، بعد إغلاق بسبب اشتباكات. كانت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر قالت إنها استعادت السيطرة على الحقل من أيدى جماعات منافسة لها سيطرت عليه لفترة وجيزة أمس الأربعاء.

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