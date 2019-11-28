شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يصدر مرسوما ملكيا بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونقلت وكالة أنباء البحرين مضمون المرسوم الملكى ، والذى جاء فيه : المادة الاولى :يعاد تنظيم الهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك على النحو الاتي : وزير النفط، رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويتبعه: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ويتبعه: الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز (بدرجة وكيل وزارة )، ويتبعه: 1- إدارة الموارد البشرية و المالية. 2- نائب الرئيس التنفيذي للسياسات و الرقابة ( بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: أ- ادارة التخطيط والتطوير. Advertisements ب- ادارة السياسات والعلاقات الدولية. ج- ادارة رقابة العمليات. 3- نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الإنتاج و الصناعات البترولية ( بدرجة وكيل مساعد)، و تتبعه: أ- إدارة تطوير الإنتاج. ب- أدارة تطوير الصناعات البترولية. ج- إدارة تطوير الاستكشاف. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (18) لسنة 2016 بتنظيم الهيئة الوطنية للنفط و الغاز، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم. المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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