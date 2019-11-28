شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشارك فى "الاجتماع العربى الأول للقيادات" بأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى فعاليات الدورة الأولى والتأسيسية من "الاجتماع العربى للقيادات الشابة" الذى يقام تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربى، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، يومى العاشر والحادى عشر من ديسمبرالمقبل، ويستضيف الملتقى أبرز القيادات الشابة فى الوطن العربى، وفق بيان صحفى أصدره اليوم "مركز الشباب العربي".

ويشهد الاجتماع الذي يقام بدعم وتعاون عدد من المؤسسات الدولية والإعلامية العربية، مشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين بالسياسات الموجّهة لقضايا الشباب العربي، لبحث آليات تمكين الشباب العربى، وتوسيع آفاق العمل العربى الشبابى المشترك، وتعزيز الدور الرئيس للشباب فى تحقيق التنمية وصناعة مستقبل المنطقة العربية.

وتشمل أجندة الحدث جلسات تفاعلية ولقاءات موسّعة لمناقشة التحديات والطموحات التي يحملها الشباب العربي، وتفعيل منظومة عربية مشتركة لتمكين الإبداعات الشبابية وتحويلها إلى واقع، وتعزيز دور الشباب فى مسارات التنمية في الدول العربية، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الدراسات والمبادرات المتخصصة بدعم وتمكين الشباب.

ومن جانب، قال الدكتور أشرف صبحى: "إن تبادل الخبرات فى مجال تمكين الشباب مع مختلف المؤسسات فى العالم العربى والتى تشارك فى الاجتماع العربى للقيادات الشابة الذى تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبى يسهم فى تعزيز التنسيق المشترك على المستوى الحكومى العربى لصناعة فرص مستقبلية واعدة للشباب، وخاصة على مستوى وزارات الشباب والمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون الشباب العربي، ويوحد جهود تطوير الفرص المتاحة للشباب العربى فى مختلف المجالات؛ سواء على مستوى التعليم أو التدريب الفنى والمهنى أو تطوير إبداعات الشباب أو تأهيلهم لخوض ميادين ريادة الأعمال وقطاعات اقتصاد المستقبل."

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وأضاف: "تأتى مشاركة وزارة الشباب والرياضة المصرية في الفعاليات العربية والدولية البارزة التي تركز على القضايا والتحديات الماثلة والفرص المتاحة أمام الشباب اليوم في سياق رؤيتها الهادفة إلى الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم."

يعزز حضور وزارة الشباب والرياضة المصرية للحدث العربي الأكبر من نوعه على مستوى القيادات الشبابية الحكومية وشبه الحكومية رسالتها في إطلاق سياسة وطنية للشباب وللرياضة يشارك فيها كافة فئات المجتمع، وتوفير فرص واعدة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبنّي المبادرات الشبابية والرياضية، وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع.

وتأتى المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى الاجتماع العربي للقيادات الشابة في أبوظبي لتكمّل الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالشباب فى جمهورية مصر العربية من خلال المؤتمرات الوطنية والملتقيات العالمية للشباب، ولتعزز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على مختلف المستويات، وتدعم العمل العربى المشترك المعنى بالشباب.