نائب فى برلمان البحرين يقترح وقف توظيف الأجانب عام فى الوظائف الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عضو البرلمان البحرينى ، النائب عادل العسومي، باقتراح برغبة بشأن وقف توظيف الأجانب في الحكومة لمدة عام قابل للتجديد.
ونقلت جريدة الأيام البحرينية عن المقترح برغبة بأنه في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل في مملكة البحرين من مختلف التخصصات، تقوم الحكومة بتوظيف عدد من الأجانب بحجّة عدم وجود تخصصات مماثلة لهم في مملكة البحرين مما خلق مشاعر سلبية كبيرة لدى البحرينيين العاطلين عن العمل وهو الأمر الذي يرفضه المجلس النيابي.
وأشار المقترح المقدم إلى أن إيقاف توظيف الأجانب من شأنه أن يسهم في توظيف البحرينيين من خلال خلق فرص عمل لهم، لذا يؤكد المقترح على زيادة وقف توظيف الأجانب في الحكومة لمدة عام، وذلك لإعطاء فرصة للوزارات والجهات الحكومية توظيف العاطلين عن العمل من البحرينيين.
وشملت المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم، إلى أن البحرينيين يعمدون لدراسة مختلف التخصصات سواء الطبية أو التعليمية أو الهندسية، فيما لايجدون الفرصة الكافية لتوظيفهم في الحكومة بتوظيفهم، وأدى ذلك لارتفاع عدد العاطلين عن العمل من هذه التخصصات الأساسية، حيث أساس البلد هو الصحة والتعليم في حين أنه يوجد عدد كبير من العاطلين عن من العمل من الوظائف التعليمية والصحية وغيرها.
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