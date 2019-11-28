شكرا لقرائتكم خبر عن نائب فى برلمان البحرين يقترح وقف توظيف الأجانب عام فى الوظائف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عضو البرلمان البحرينى ، النائب عادل العسومي، باقتراح برغبة بشأن وقف توظيف الأجانب في الحكومة لمدة عام قابل للتجديد.

ونقلت جريدة الأيام البحرينية عن المقترح برغبة بأنه في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل في مملكة البحرين من مختلف التخصصات، تقوم الحكومة بتوظيف عدد من الأجانب بحجّة عدم وجود تخصصات مماثلة لهم في مملكة البحرين مما خلق مشاعر سلبية كبيرة لدى البحرينيين العاطلين عن العمل وهو الأمر الذي يرفضه المجلس النيابي.

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