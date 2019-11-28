شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجدد التزامها بمواصلة دعم أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها تجاه الشعب الأفغاني بما في ذلك مواصلتها تقديم الدعم- الإنساني والإنمائي له عبر سبل التعاون الثنائي والمشترك على حد سواء. Advertisements وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، أن نائب المندوبة الدائمة الإماراتي لدى الأمم المتحدة سعود حمد الشامسي عبر عن قلق الإمارات إزاء استمرار الهجمات الإرهابية في أفغانستان والتي أودت بحياة أكثر من 8200 ضحية في الأشهر التسعة الأولى منذ مطلع العام الجاري، مذكرا المجتمع الدولي بالتفجير الإرهابي الذي وقع في قندهار في يناير 2017 واستشهاد سفير الإمارات آنذاك لدى أفغانستان جمعة الكعبي، إضافة إلى خمسة آخرين من مسؤولي الإغاثة الإنسانية من الدولة وذلك خلال تنفيذهم لمشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية في أفغانستان.

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