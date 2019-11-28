شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم 4 منازل لفلسطينيين فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الخميس، عددا من المنازل فى بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل جنوب الضفة الغربية بزعم أنهم نفذوا عملية قتل جندى إسرائيلى قبل شهور.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت، بعد منتصف الليلة، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، معززة بعدد من الآليات الثقيلة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وداهمت منازل 4 فلسطينيين معتقلين بالسجون الإسرائيلية تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية قتل لجندى إسرائيلى قرب المجمع الاستيطانى "غوش عتصيون" قرب بيت لحم، في شهر أغسطس الماضي، وشرعت بهدمها.

وتنتهج حكومة الاحتلال سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفدائية منذ سنوات، حيث أنه بتاريخ 1/8/2002، أعلنت حكومة الاحتلال اتباعها لسياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي أنهم نفذوا، خططوا أو ساعدوا للقيام بأعمال ضد أهداف "إسرائيلية" في الأراضي المحتلة أو داخل "إسرائيل" كوسيلة من وسائل الردع في مواجهة الانتفاضة.

في سياق آخر، استشهد مواطن فلسطيني من مدينة يطا بمحافظة الخليل، وأصيب نجله ثائر بجروح مختلفة، فجر اليوم، بعد صدم سيارتهما من قبل الجرافة العسكرية الإسرائيلية التي نفذت عملية هدم المنازل الأربعة.

وقالت مصادر فلسطينية إن المواطن محمد نصار النواجعه (56 عاما) استشهد، فيما أصيب نجله ثائر (29 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة، جراء حادث تصادم مع جرافة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة فرش الهوا بالخليل فجر اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن الجرافة العسكرية كانت في طريق العودة من بلدة بيت كاحل، بعد هدم المنازل الفلسطينية الأربعة.