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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أوربانيستا تطلق سماعة الرأس اللاسلكية Paris الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة أوربانيستا سماعة الرأس اللاسلكية Paris الجديدة بسعر يبلغ حوالي 100 يورو، وتتوفر بـ4 ألوان هي الأسود والأبيض والوردي والأخضر.
وأوضحت الشركة السويدية أن السماعة الجديدة من فئة In-Ear تدعم تقنية البلوتوث 5.0 ويتم شحنها لاسلكياً عن طريق علبة الشحن.
وتمتاز السماعة الجديدة بجودة صوت فائقة، وتتمتع بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IPX5، ويتم توصيلها عن طريق تقنية البلوتوث 5.0 في غضون ثوان معدودة بأجهزة التشغيل المزودة بنظام جوجل أندرويد ومايكروسوفت ويندوز وأبل "آي أو إس".
وتتيح الميكروفونات المزدوجة مع وظيفة إلغاء الضوضاء إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية بجودة صوت "ستريو"، مع إمكانية ضبط مستوى الصوت وقبول المكالمات الهاتفية والتحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق اللوحة اللمسية.
وأشارت الشركة السويدية إلى أنه يمكن تشغيل السدادة اليمنى أو اليسرى بشكل منفصل عن بعضهما البعض؛ نظراً لأن كل سدادة تشتمل على الميكروفون الخاص بها، ويمكن استغلال هذه الميزة لشحن السدادة غير المستخدمة في علبة الشحن، التي تتيح فترة تشغيل إجمالية تصل إلى 20 ساعة.
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