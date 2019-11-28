خبراء ألمان: هناك تزايداً في استخدام نظارات الواقع الافتراضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد خبراء ألمان أن هناك تزايداً في استخدام نظارات الواقع الافتراضي في التدريب المهني، والتعليم، والتأهيل، وأن هذه النظارات تحظى بفرص استخدام واسعة.



وقال لودغر شميت، الخبير الألماني في تكنولوجيا المعلومات، إن هذه التقنية تمتلك فرصاً كبيرة في المستقبل "وستصبح مستقبلاً بالتأكيد قضية ذات اهتمام متزايد".

يرأس البروفيسور شميت في جامعة كاسيل الألمانية، قسم تقنية النظام البشري الآلي.

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ويعتمد الواقع الافتراضي على محاكاة الواقع باستخدام الحاسوب وصور ثلاثية الأبعاد، وغالباً ما يرافق ذلك صوت مناسب أيضاً.

ويمكن نقل صور هذه المحاكاة أيضاً، باستخدام نظارات خاصة مثلاً.

وتتنوع فرص استخدام هذه النظارات كثيراً وفق البروفيسور شميت، ويستطيع أصحاب المهن اليدوية، على سبيل المثال، التدرب نظرياً على أعمال أساسية في حرفتهم، ويستطيع المختصون في القطاعات الإنتاجية اكتساب مهارات باستخدام هذه التقنية.

كما تستخدم شركة سكك حديد ألمانيا، هذه النظارات التي أصبحت تلعب دوراً متنامياً في مراكز التدريب في الشركة.

وحسب الشركة فإن التدرب باستخدام نظارات الواقع الافتراضي يشمل بعض المراكز الوظيفية فيها، ويستخدمه رؤساء نوبات التشغيل، والمسؤولون عن عربات القطارات، وقائدو عربات الطاقة، والفنيون المتخصصون في التشغيل.